Счастье в трущобах: турист рассказал о жизни в Мексике

Путешественница из России Марина Ершова побывала в Мексике и осталась приятно удивлена уровнем жизни в стране. Свои впечатления девушка описала в блоге на портале «Дзен».

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Ершова призналась, что ожидала увидеть в стране Центральной Америки только бараки, но осталась под впечатлением от местных домов — они оказались огромными, с внутренними двориками и пальмами.

«Даже если где-то и живут поскромнее — там счастья больше, чем в российской бетонной девятиэтажке с облезлой плиткой в подъезде», — отметила блогерша.

Она рассказала, что мексиканцы не ходят пешком, потому что многие могут позволить себе несколько автомобилей. Также практически каждая мексиканка имеет домработницу, которая убирается раз в неделю и получает около 30 тысяч рублей.

Ершова отметила, что цены в Мексике на некоторые категории товаров в два раза выше, чем в России, однако это не мешает местным получать удовольствие от жизни.

«В Мексике же вечное лето, еда на каждом углу. Люди смеются просто так. А там, где холод, серость и пессимизм, сложно быть расслабленным», — выразила мнение Ершова.

Ранее Ершова удивилась отношению жителей Мексики к внешности и лишнему весу. По ее словам, что мексиканцы не считают полноту проблемой, а отказ от еды там воспринимается как нежелание дружить.