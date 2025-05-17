Яд есть, а лекарства нет: отдых на Бали оказался смертельно опасным

Российскую туристку на Бали укусила змея. Не получив помощи в Индонезии, девушка с риском для жизни смогла добраться до России. По прилете в Шереметьево ее прямиком доставили в НИИ скорой помощи им. Склифосовского. Находясь там под капельницей, она поделилась своей историей с читателями «ТурДома».

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Два дня назад туристка шла на ужин в отеле Karma Kandara по тропинке, на которой были и другие туристы, как вдруг ее кто-то неожиданно укусил в ногу.

«Я не знаю, кто на меня напал, только увидела две большие дырки, возможно это была змея. В ресторане раны прижгли йодом, а затем на багги довезли на лобби, где сообщили, что доктора у них нет».

На ресепшен пострадавшей предложили самостоятельно добираться до ближайшего госпиталя. К счастью, на помощь пришел менеджер одной из вилл, у которого была своя машина. Дальше начались поездки по острову: из ближайшей клиники их отправили в медицинский центр для туристов в Нуса-Дуа. Там также ничем не помогли и посоветовали ехать в Денпасар, где якобы есть единственное место с антидотами от змеиных ядов.

По пути в столицу острова-курорта россиянка вела переписку со страховой компанией. Однако по прибытии в больницу ей поставили условие – ожидать подтверждения от страховщика или заплатить за лечение самостоятельно.

«Тут я поняла, что мне лучше будет полететь домой, благо что это был последний день отдыха и до запланированного рейса оставалось несколько часов».

Туристка отдала за укол с лекарством от отека 800 тыс. индонезийских рупий (4 тыс. руб.) и отправилась в аэропорт.

Только через 2 часа после взлета самолета «Аэрофлота» девушка призналась бортпроводникам, какая у нее проблема, так как боялась, что ее не посадят на борт и «оставят умирать на Бали». К счастью, в салоне оказались медики, которые на протяжении оставшегося времени кололи пациентке имеющиеся в аптечке медикаменты. По словам туристки, в какие-то моменты ситуация была настолько опасной, что рассматривалась вынужденная посадка на пути следования.

Прибыв вечером 16 мая в Москву, чтобы избежать проволочек в аэропорту, туристка вызвала скорую по своей страховке ДМС. В токсикологии ее обследовали, а затем девушка всю ночь провела под капельницей.

«Прошло больше двух суток после укуса, пока не могу наступать на ногу, но надеюсь, что обойдется без операции», – отметила пострадавшая на Бали москвичка.

Ранее TourDom.ru писал, что на Бали у россиянки после укуса обезьяны возник сильный отек на руке. В парке девушке дали лишь спиртовую салфетку для обработки раны. Переживая, что могла заразиться бешенством, туристка по возвращении в Москву собралась обратиться в больницу для обследования.