Бастрыкин поручил провести проверку после смерти ребенка в отеле Египта

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту смерти четырехлетнего мальчика из Ярославля в египетском отеле. Доследственную проверку будут проводить сотрудники ярославского СК.

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Произошедшую ситуацию активно обсуждают подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома». Абсолютное большинство в шоке от произошедшего и сочувствует родителям-турагентам:

«Какой кошмар. Бедный ребенок. Сил пережить это большое горе для родителей».

Турагенты настоятельно рекомендуют туристам не снижать градус контроля и не расслабляться на отдыхе вне зависимости от статуса отеля и бренда: «В таком возрасте за детьми нужно следить. Это не знакомая площадка во дворе, где можно чуть-чуть расслабиться. Любой отель абсолютно новая местность. Тем более в Египте с их традиционным пофигизмом».

Мнения по поводу места, где произошла трагедия, разделились. Одни считают, что «на территории не должно быть таких опасностей». Другие уповают на то, что фонтан расположен возле входной группы, а не на территории отеля – на то, что там будут ходить отдыхающие, никто не рассчитывал.

Ранее TourDom.ru писал, что в египетском отеле погиб 4-летний ребенок из России.