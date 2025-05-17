Топлес и пиво для загара: турист рассказал, что творится на пляжах Дании

Российский путешественник побывал на пляже в Копенгагене, Дания, и рассказал, как отдыхают местные девушки. Свои наблюдения он описал в блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

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По словам автора, датчанки выбирают купальники сдержанных цветов — коричневого, зеленого, синего, серого. При этом многие девушки «частенько загорают топлес».

Автор обратил внимание и на необычный способ использования пива: датчанки натирали друг друга пенным для защиты от солнца и более ровного загара.

«Мол, еще викинги так делали во время морских походов, чтобы не сгорать на солнце. Уж не знаю, правда или нет, на себе проверять не стал», — добавил блогер.

Ранее этот же путешественник рассказал, что в Норвегии женщинам разрешено загорать топлес, и они активно этим пользуются. По его словам, скандинавские красавицы, отдыхающие на пляже, привлекают «южных мачо».