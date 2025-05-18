Как слетать на Мальдивы из Москвы за 50 тысяч рублей

В системах онлайн-бронирования замечены относительно недорогие варианты перелетов из Москвы на дальние туристические направления.

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Например, завтра, 19 мая, туда, 28-го – обратно можно отправиться авиакомпанией Air Arabia в Мале (Мальдивы) с пересадкой в аэропорту Шарджи (ОАЭ). Цена – 51,9 тыс. руб. плюс 4,5 тыс. руб. за багаж (здесь и далее указаны наличие и тарифы, актуальные по состоянию на 18:00 18 мая. – Ред.).

Лишь на 1 тыс. руб. подороже обойдется перелет с 20 по 29 мая, при этом за перевозку чемодана возьмут меньше – 2,4 тыс. руб., а стыковки в Шардже короткие – 50 минут на пути в Мале и 1 час 20 минут – при возвращении в российскую столицу.

Прямой рейс «Аэрофлота» на те же даты на 20 тыс. руб. дороже – 72,9 тыс. руб., за перевозку багажа придется доплатить еще 11,2 тыс., а экономия времени на маршруте в каждую сторону составит около 2 часов.

Выгодный по стоимости вариант перелета предлагается из российской столицы и на индонезийский курортный остров Бали. Авиакомпанией China Southern можно отправиться туда 21 мая, обратно – через 2 недели, 4 июня, за 53,2 тыс. руб., багаж включен в цену.

Пересадки в китайском аэропорту Гуанчжоу продолжительные: почти 15 часов на маршруте в Денпасар, сутки – на обратном. Туристы могут воспользоваться безвизовым транзитом и выйти в город.

Авиакомпании из КНР периодически дают выгодные тарифы на направлениях из России в страны ЮВА. Некоторые туроператоры предлагают GDS-туры на такой перевозке (билеты бронируются под запрос в глобальных системах дистрибуции. – Ред.).