«Отовсюду родиной пахнет». Блогер рассказал про южноамериканский город Куру

Популярный блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) заявил, что один город в стране Гвиана в Южной Америке похож на российский. В видео, доступном на YouTube, он описал его фразой «отовсюду родиной пахнет».

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Блогер обратил внимание, что в городе Куру в Гвиане есть церковь, названная в честь святой Екатерины Александрийской. Варламов вспомнил, что российский Екатеринбург также получил свое название благодаря ей.

«Поэтому тут отовсюду такой вот родиной пахнет, в каких-то мельчайших деталях. Вот церковь, можно сказать, практически наша. Вот, посмотрите, деревья побелили. Ну где еще так возможно?» — порассуждал он.

Блогер добавил, что также в городе чувствуется и французское влияние. По его словам, строительство многих современных зданий в Куру проспонсировано этой европейской страной.

Ранее Варламов пожаловался на неприятный запах в столице Суринама Парамарибо. По словам блогера, он исходит от воды, куда могут стекать канализационные отходы.