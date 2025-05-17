Количество авиарейсов из Благовещенска в Харбин могут изменить

Дополнительные рейсы планируют запустить между городами Благовещенск Амурской области и Харбин в Китае. Об этом журналистам сообщил губернатор Приамурья Василий Орлов на площадке Харбинской ярмарки.

"Один из вопросов, который обсуждали с руководством провинции Хэйлунцзян, это увеличение количества рейсов Харбин - Благовещенск. Сейчас [выполняется] только один. В нашей делегации в том числе руководство аэропорта, поэтому договорились, что увеличим количество рейсов. Коллеги сейчас прорабатывают этот вопрос - какая должна быть периодичность, кто будет летать и так далее. Инфраструктурно мы готовы", - сказал Орлов.

Он отметил, что осенью 2025 года должно завершиться строительство нового международного пассажирского терминала в аэропорту Благовещенска. Уже прорабатывается создание дополнительных рейсов из Благовещенска на Камчатку, в Иркутск и другие города России по направлениям, которые могут заинтересовать китайских туристов.

Ярмарка проходит с 17 по 21 мая в международном конференц-выставочном центре Харбина, ее задача - усилить открытость Северо-Восточного Китая в отношении соседних стран, стимулировать торгово-экономическое взаимодействие между регионами КНР и России, расширить сотрудничество в инновационной и научно-технической сфере, стимулировать внутреннее потребление. В мае 2024 года параллельно с ХМТЭЯ состоялось VIII Российско-китайское Экспо, которое посетил президент РФ Владимир Путин.