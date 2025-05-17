Женщина рассказала, как прожила три года на круизном лайнере

Она оставила привычную жизнь ради необъятного океана и свободы. Когда Линн Кроминга была успешным консультантом в известной косметической компании и много путешествовала по миру. Несколько лет назад она продала свою квартиру в Нью-Йорке, уволилась и начала жизнь с нуля.

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Сделать это Линн решила максимально необычно. Кроминга выкупила двухкомнатную каюту на огромное круизном лайнере и отправилась в бесконечное плавание. По её словам, океан стал спасением от всех тягот мира и надеждой на то, что впереди только лучшее.

По мере того, как шло время, я заметила, что разговоры с моими попутчиками были не столько о политике и истории мест, которые мы посещаем, сколько о водной аэробике в бассейне корабля, предстоящих свадьбах на борту и других прелестях жизни, — поделилась путешественница.

Кроминга сфокусировалась на новых хобби и оказалась оторвана от болезненных тонкостей реальности. Благодаря этому у Линн прошла тревожность и многочисленные страхи за будущее. Бесконечное плавание стало для неё зоной комфорта. Через несколько лет Кроминга почувствовала скуку от такого образа жизни и вернулась на сушу с новыми силами и амбициями.