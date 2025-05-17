Названы десять стран, где можно обменять рубли

Россияне могут обменять рубли на местную валюту в 10 странах мира. Государства с такой возможностью назвали в РИА Новости.

Поменять рубли можно в Турции, Казахстане, Грузии, Армении, Азербайджане и Узбекистане. Туристы могут делать это в пункте обмена валюты в аэропорте, так и в банке в городе.

Кроме того, можно получить местную валюту в обменниках аэропорта — такая опция доступна в Китае. В ОАЭ, Южной Корее, Таиланде и Венгрии для этого придется ехать в кредитную организацию в черте города.

Согласно данным агентства, обменять рубли не получится ни в обменниках, ни в крупных банках Японии, Египта, Франции, Вьетнама, Танзании, ЮАР, Венесуэлы и Бразилии.

Ранее стало известно, что крупные российские банки столкнулись с нехваткой долларов нового образца. После прекращения официальных поставок долларов из США коммерческие организации в стране работают с теми запасами, что были накоплены ранее — в основном это купюры, выпущенные до 2013 года. Имеющиеся запасы не в состоянии удовлетворить спрос. Банки пытаются обернуть ситуацию в свою пользу и берут с граждан за новые доллары дополнительную комиссию.