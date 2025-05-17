Политика Дональда Трампа негативно сказывается на доходах американской индустрии туризма. По оценкам Всемирного совета по путешествиям и туризму (WTTC), США рискует потерять около $12,5 млрд из-за сокращения количества иностранных гостей.

Эта сумма отражает падение показателей относительно рекордного 2019 года, когда доходы составили $217,4 млрд. Причина — жесткое отношение властей к иностранцам, выражающееся в усиленном контроле на границе, длительных задержаниях и сложностях с оформлением виз. Такое положение дел отпугивает потенциальных посетителей, особенно из соседних Канады и Мексики. Сокращение посещений угрожает одной из крупнейших отраслей экономики США, поскольку каждый международный турист приносит в среднем почти $4 тыс., что намного превышает траты внутри страны. Таким образом, непродуманные шаги власти грозят серьезными финансовыми последствиями.

Несмотря на то, что внутрироссийский туризм внутри США в прошлом году принёс экономике 2,36 трлн долларов, лишь 10 % этой суммы пришлось на зарубежных посетителей. В 2024 году страну посетили 72,4 млн иностранных туристов, что на 7 млн меньше, чем в 2019 году, а в марте этого года наблюдалось резкое сокращение рейсов из ключевых направлений: Канады, Великобритании и Южной Кореи. По мнению аналитиков, невнимание к международному туризму ограничивает реальные возможности роста американской экономики.

Последние новости из сферы туризма свидетельствуют о серьезных вызовах и неотложных задачах, стоящих перед курортными регионами и сферой здравоохранения. Так, в Евпатории отмечается рост числа туристов, что свидетельствует о высокой привлекательности региона, однако вместе с этим появилась тревожная тенденция: массовое заболеваемость кишечными инфекциями среди отдыхающих. Эта ситуация подчеркивает необходимость улучшения санитарных условий и повышения мер по профилактике заболеваний на популярных курортах. В свою очередь, такие проблемы требуют не только внимания со стороны администраций и организаторов туризма, но и повышения ответственности каждого туриста за соблюдение гигиенических правил. Развитие туриндустрии должно идти параллельно с обеспечением безопасности и здоровья отдыхающих, иначе негативные последствия могут серьёзно сказаться на репутации региона и доверии туристов.