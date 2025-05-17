Туры в Турцию предлагают дешевле 30 тысяч рублей на человека

В системах онлайн-бронирования замечены туры на Анталийское побережье Турции с вылетами из Москвы в ближайшие даты по ценам ниже 30 тыс. руб. на человека при двухместном размещении.

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Например, отдохнуть 6 ночей по системе all inclusive в некоторых гостиницах 3* Аланьи, отправившись из российской столицы в воскресенье, 18 мая, предлагается по ценам от 56,3 тыс. руб. (28,2 тыс. руб. на одного.) В ряде отелей 4* на том же курорте – от 58,8 тыс. руб. (29,4 тыс. руб. с человека.) (Указаны наличие и стоимость, актуальные по состоянию на 17:00 16 мая. – Ред.)

Туристам, выбирающим самые бюджетные варианты отдыха, важно понимать, на какой уровень сервиса они могут рассчитывать, чтобы неоправданно завышенные ожидания не испортили впечатлений. В недорогих гостиницах, как правило, не самый обширный ассортимент блюд на шведском столе. Не стоит ждать слишком многого и от анимационных программ. В экономотелях обычно не предусмотрена ежедневная замена белья и полотенец, порой это делают по запросу гостей. Вряд ли можно рассчитывать и на внешнюю эстетику – красивые интерьеры и территорию (она, кстати, как правило, невелика). Вероятнее всего, придется довольствоваться 1–2 бассейнами.

По словам турагентов, с которыми пообщался корреспондент TourDom.ru, они не рекомендуют своим клиентам самые бюджетные варианты, но и не отговаривают, если турист сам настроен на наиболее дешевый отдых:

«Ведь далеко не все могут позволить себе люксовые отели».

Как рассказал один из участников рынка, главное при продаже недорогих гостиниц – объективно сориентировать клиента, рассказать о преимуществах, не скрывая недостатков. Если непритязательный объект размещения расположен, например, в живописном месте, имеет смысл акцентировать внимание не на самой гостинице, а на ее окружении.

«Самые бюджетные варианты порой пользуются спросом у тех, кто прежде не выезжал за границу. Им не с чем сравнивать, и отзывы после отдыха бывают очень даже позитивные», – добавили в одной из туркомпаний.

Что касается цен туров, которые турагенты готовы смело рекомендовать туристам, то экономичные варианты с размещением категории 4–5* на турецких курортах сейчас стоят от 70 тыс. руб. на человека за неделю, среднего уровня – от 120 тыс. руб., достаточно высокого – от 150 тыс. руб.