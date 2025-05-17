Как прямые авиарейсы в Малайзию повлияют на поток россиян

Сегодня полет в Малайзию из РФ с пересадками занимает 15-20 часов и обходится в 80–120 тысяч рублей, сказал в эфире НСН Воскан Арзуманов.

Восстановление прямого авиасообщения между Россией и Малайзией может увеличить поток наших туристов в эту страну до 100 тысяч человек в год с нынешних 40-50 тысяч, заявил в интервью НСН генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов.

Министр образования и науки РФ Валерий Фальков ранее заявил «Известиям», что авиасообщение между Россией и Малайзией может возобновиться уже в 2025 году. Арзуманов указал на ожидаемый эффект.

«До 2020 года Малайзия входила в топ-10 экзотических направлений для россиян, предлагая сочетание тропических пляжей, мегаполисов и культурного разнообразия. Пик туристического потока пришелся на 2019 год — тогда страну посетили более 120 тыс. россиян. Однако пандемия, а затем и геополитические события привели к остановке прямого сообщения. В 2023 году Малайзию посетили 42 тыс. россиян, а за первое полугодие 2024-го — 25 тыс. Если авиасообщение восстановится, турпоток может вырасти до 70–100 тыс. россиян в год, это уровень 2017–2019 гг. Малайзия остается привлекательным направлением для россиян, а прямое авиасообщение способно дать рынку новый импульс», - сказал Арзуманов.

При этом он отметил, что сегодня полет в Малайзию может занимать для россиян до 20 часов.

«Ранее прямые рейсы Malaysia Airlines и компании S7 (через Новосибирск) делали перелет в Малайзию удобным, он занимал всего 9 часов из Москвы. Сегодня основной маршрут — с пересадками в Дубае, Дохе и Стамбуле, что увеличивает время в пути до 15–20 часов. Сейчас перелет с пересадкой обходится в 80–120 тыс. руб., а пакетный тур — от $1500. Прямые рейсы могли бы сократить стоимость перелета на 20–30%, а также сделать Малайзию хабом для путешествий по Таиланду, Индонезии и Сингапуру. Сейчас россиян может привлечь в этой стране безвизовый режим до 90 дней, доступность отелей (от $30) и ресторанов (от $10), а также безопасность – в Малайзии один из самых низких уровней преступности в Юго-Восточной Азии», - заключил собеседник НСН.

В начале мая в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что поток российских туристов в Таиланд с начала года увеличился на 15%. По данным АТОР, с января по апрель эту страну посетили более 880 тысяч россиян, что является рекордом, отмечает «Радиоточка НСН».