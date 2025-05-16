Французское посольство допустило курьезную ошибку в паспорте россиянки

Неожиданные новости из французского консульства – местные дипломаты, ранее работавшие достаточно безошибочно, на этой неделе вклеили визу российской туристке в пятилетний паспорт. Хотя по собственным же правилам делать этого были не должны.

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Женщина рассказала в соцсетях, что получила свой документ с мультишенгеном – по нему она якобы может неограниченное количество раз въехать в Единое пространство в ближайшие полгода вплоть до ноября и находиться там суммарно до 180 дней. Радоваться бы, но нет.

Дело в том, что дата выдачи визы – 13 мая 2025 года. В то время как ранее заявлялось, что после отказа Франции признавать паспорта старого образца пограничникам была выдана инструкция пускать в страну иностранцев с визами, вклеенными до 3 мая. Теперь остается открытым вопрос, попадет ли она во Францию через внешние границы страны.

На текущий момент это первый случай получения документа после даты икс. И практически единичный. Есть еще один – у совершеннолетнего мужчины. Является ли это технической ошибкой – вопрос открытый. В визовых агентствах высказывают конспирологические версии, что Франция могла принять какие-то дополнительные решения по поводу пятилетних паспортов. Редакция отправила запрос в консульство.

Пока что туристы пытаются понять, есть ли смысл ехать в Европу по таким визам, или риск быть развернутыми велик. Если изменений не принято, то на внешних границах Франции он точно присутствует. На шенгене обозначены также ограничения для въезда в другие страны, которые не признают паспорта-пятилетки, – Дания, Чехия, Эстония. Вероятнее всего, попасть в Шенгенское пространство все-таки можно будет через другие, лояльные к россиянам и старым паспортам страны . Хотя и там, может быть, уже пристальнее относятся к французским визам – в частности, с самого начала ограничений венгры сообщили, что перестали принимать пятилетки у тех туристов, которые планируют въезжать в Венгрию транзитом через Францию.

Ранее TourDom.ru писал, что у обладателей десятилетних паспортов также есть проблемы с визами во Францию – в консульстве скопилась очередь, пока вне очереди обрабатывались заявления туристов со старыми документами.