В РФ опровергли сообщения о массовом спросе на туры в Иран

Ассоциация туроператоров России (АТОР) опровергла информацию о резком росте популярности туров в Иран среди россиян. Об этом сообщает агентство «Москва».

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По данным АТОР, в 2024 году с туристической целью Иран посетили всего 5,6 тысячи россиян, что на 34% меньше, чем в 2022 году (8,6 тысячи) и 2023 году (13,1 тысячи).

14 мая генеральный директор компании Tez Tour Воскан Арзуманов заявил, что рост интереса россиян к путешествиям в Иран вряд ли спровоцирует большой турпоток из России. По его словам, поездка в Иран представляет из себя другой формат туризма, интересный не пляжным отдыхом, а древней культурой и достопримечательностями.

До этого обозреватель «Газеты.ru» Матвей Куприянов писал о том, где лучше отдохнуть на Каспийском море в 2025 году.