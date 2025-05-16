Биолог рассказал о медузах, ужаливших туристов у берегов Турции

В турецком Кемере туристы жалуются на ожоги от медуз, сообщает телеграм-канал Shot. Морской биолог подтвердил нам, что такое бывает.

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«В Средиземном море у берегов Турции распространено много видов беспозвоночных. Часто встречаются безобидные аурелии, но есть и более опасные pelagia noctiluca и хризаоры, – рассказала редакции TourDom.ru научный сотрудник "Крокус Сити Океанариума", зоолог Пелагея Мостовщикова. – Какие именно оставили следы на коже туристов, без фотографий медуз сказать невозможно».

Ощутимые и болезненные ожоги вызывает корнерот. Раздражение и зуд обычно проходят спустя несколько часов. Еще более ядовитыми считаются pelagia noctiluca и хризаоры, они дают серьезные повреждения кожи. В случае получения ожогов и проявления аллергии туристам стоит обратиться к врачу, использовать антигистаминные средства.

Большинство видов медуз появляются из полипов, которые круглый год живут в море, в результате деления – «стробиляции», пояснила зоолог.

«Этот процесс может быть запущен разными факторами – в частности, повышением температуры воды, химическим воздействием, например, йода. Я не знаю ситуацию в Средиземном море сейчас, поэтому не могу сказать, что именно спровоцировало появление».

Впрочем, турецкие СМИ не сообщают о скоплении медуз вблизи Средиземноморского побережья Турции. Туристы, отдыхающие в курортном поселке Гейнюк, в 5 км от Кемера, с беспозвоночными, по их словам, не сталкивались.

Летом у побережья Турции медузы встречаются редко, тем более в большом количестве, отмечают местные жители. Они могут появляться скорее осенью, в сентябре, когда море очень теплое.

В марте 2024-го нашествие гигантских медуз наблюдалось в Анталье, в районе Лары. На побережье встречались особи диаметром до полуметра и весом до 5 кг. Купающиеся, которых в это время было мало, рассказывали о раздражении кожи. По данным СМИ, огромные беспозвоночные приплыли к берегам Турции из Красного моря и через несколько дней исчезли.