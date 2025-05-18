Какие объекты гастротуризма привлекают в Белоруссию

В Белоруссии туристы всё чаще выбирают не стандартные маршруты, а поездки со вкусом — буквально. Новый виток получил гастрономический туризм, охватывающий дегустации вин, крафтового пива и посещение уникальных производств.

Минский завод игристых вин стал важным объектом таких туров: экскурсии здесь сочетают историю с практикой, включая дегустацию. История деревни Святск, где нашли винную коллекцию XIX века, добавила месту винного шарма и вызвала интерес у путешественников.

Среди пивных точек — легендарный завод «Аливария» в столице, а также «Музей Лидского бровара» с обширной выставкой и залом для проб. Поклонники крафта отправляются в Юзуфово, где работает Robim Good Brewery — маленькая пивоварня с авторским подходом к стилям и вкусам.

Популярны и маршруты, где сочетаются гастрономия и история: туристов ждут замки, сыроварни, местные мини-производства и культурные памятники. По информации издания «Новости Беларуси», такие насыщенные путешествия становятся визитной карточкой современной туристической Республики.