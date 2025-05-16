Как изменились цены на отдых в Турции с укреплением рубля

Стоимость туров из России в Турцию на июнь упала на 8% в сравнению с аналогичным периодом 2024 года на фоне укрепления курса рубля.

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«Средний чек на 8% сократился», — заявил на пресс-конференции в ТАСС вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин, отметив, что снижение произошло на фоне инфляции в Турции и роста цен на авиакеросин.

Говоря о доступных по ценам направлениях летнего отдыха на этот сезон, Горин выделил Абхазию, куда "за очень небольшие деньги" можно полететь из Краснодарского края. Чтобы сэкономить, он рекомендовал планировать зарубежные поездки заранее.