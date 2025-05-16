Туры в Турцию на июнь подешевели на укреплении рубля

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Стоимость туров из России в Турцию на июнь упала на 8% в сравнению с аналогичным периодом 2024 года на фоне укрепления курса рубля.

Как изменились цены на отдых в Турции с укреплением рубля
© РИА Новости
«Средний чек на 8% сократился», — заявил на пресс-конференции в ТАСС вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин, отметив, что снижение произошло на фоне инфляции в Турции и роста цен на авиакеросин.

Говоря о доступных по ценам направлениях летнего отдыха на этот сезон, Горин выделил Абхазию, куда "за очень небольшие деньги" можно полететь из Краснодарского края. Чтобы сэкономить, он рекомендовал планировать зарубежные поездки заранее.

Отдых за границей
Дмитрий Горин
Российский союз туриндустрии