Российские туристы пожаловались на нашествие медуз в Турции

Россияне пожаловались на нашествие медуз на пляжах Кемера, Турция. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

© Lenta.ru

Как рассказали отдыхающие, за последние дни число ожогов от этих ядовитых существ резко возросло. Туристы страдают от сильного зуда, высыпаний на коже, жжения, похожего на удар током.

Отмечается, что некоторые даже отказываются заходить в море и предпочитают купаться в бассейнах отелей. Другие начали скупать в местных аптеках антигистаминные препараты и кремы.

При этом, по данным источника, самих медуз в воде практически не видно.

Ранее российская туристка пострадала от медузы во время отдыха во Вьетнаме. Она описала укус словами «чуть не лишилась ноги».