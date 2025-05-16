Из Минвод запустят регулярные авиарейсы в Тель-Авив

Авиакомпания Red Wings («Ред вингс») с 8 июня запустит регулярные рейсы из Минеральных Вод в Тель-Авив. Полеты будут осуществляться два раза в неделю.

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«Red Wings открывает прямое авиасообщение между Израилем и Ставропольским краем. <...> Первый полет по новому маршруту из Минеральных Вод состоится 8 июня», — говорится в сообщении пресс-службы авиаперевозчика.

Авиакомпания будет выполнять рейсы два раза в неделю, путь займет 3 часа. Билеты уже в продаже.

На сайте авиакомпании также сообщается, что Red Wings первым из российских перевозчиков в июне начнет летать в курортный город Эйлат в Израиле. В период майских праздников авиакомпания перевезла около 130 тысяч пассажиров на внутренних и международных линиях, что на 11% больше, чем за аналогичный период 2024 года.