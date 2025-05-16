Мужчина надел наряд стюардессы в самолет и едва не лишился авиарейса

Жених отправился на мальчишник в наряде стюардессы, но едва не лишился авиарейса. Об этом сообщил The Express.

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По данным источника, сантехник из Бирмингема и отец троих детей Джо Вейл надел наряд бортпроводницы в стиле экипажа авиакомпании Ryanair, на самолете которой собирался с друзьями лететь на отдых в Португалию. Однако охрана аэропорта не оценила шутку и задержала жениха, а также его шафера.

Сотрудники службы заподозрили, что мужчина подделал документ настоящего члена экипажа. Но пассажир утверждал, что купил пропуск в интернете.

«Возможно, они наблюдали за мной только по камерам. На шнурке была моя фотография и имя Джо-Энн, но мне сказали, что это якобы официальный пропуск, а это явно не так», — объяснил турист.

В конце концов мужчина отдал фальшивый документ и его пустили на самолет. Экипаж нашел ситуацию забавной. Свадьба сантехника должна состояться 25 мая.

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