«Ребенок покорил местных». Турист рассказал об отдыхе в КНДР

Жительница Владивостока Дарья Орлова совершила необычное путешествие в Северную Корею, взяв с собой трехлетнего сына. Она раскрыла детали поездки в Расон – от особенностей местной кухни до строгих правил для туристов. Несмотря на закрытость страны, Дарья отмечает дружелюбие корейцев, гармоничную природу и удивительные социальные гарантии для детей. Как ей удалось совместить работу и материнство в условиях плотного тура, почему корейцы не отпускали ребенка без фото и чем северокорейский хлеб похож на десерт, она рассказала в интервью «ФедералПресс».

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Дарья, вы отправились в одну из самых закрытых стран мира с ребенком. Почему решились на эту поездку? Не было страха?

— Так получилось, что в Расон я поехала по работе, а сына не с кем было оставить. Ему три года, но он уже путешествовал в Таиланд и Калининград – можно сказать, «опытный турист» с месячного возраста. В Пхеньяне я бывала раньше, поэтому мифов о КНДР в голове не было. Люди там дружелюбные, а тур организован так, что все решают за тебя: от маршрута до меню. Гиды строго следят за безопасностью – никуда не отпускают в одиночку.

Опасения были не за безопасность, а скорее за питание ребенка. Местная еда острая, даже бульон в ухе перченый. Из того, что ребенку можно было, – вареные креветки, краб, омлет из тофу, жареная курица, свежие овощи (кстати, огурцы у них очень вкусные, ароматные, как с дачи), фрукты и хлеб. Временами спасало ситуацию детское питание в баночках, привезенное с собой из Владивостока, и простой рис без специй, который нам готовили по просьбе. Зато корейцы души не чаяли в сыне – все хотели сфотографироваться, угощали шоколадом, фруктами и ягодами. К концу поездки он даже устал от внимания. Можно сказать, что все прошло прекрасно. Он все перенес и впечатлений много получил. Надеюсь, запомнит.

Путь из Владивостока в Расон на поезде звучит как приключение. Что запомнилось больше всего?

— Это и есть приключение: засыпаешь в России, а просыпаешься в другой реальности. Сначала едем на российском поезде, после перехода границы пересаживаемся на корейский и едем еще полтора часа.

Из того, что нам рассказывали гиды: поразила социальная система и ориентированность на детей! Например, каждый ребенок получает от государства бесплатно стакан молока в день – даже если болеет или на каникулах, соцработник приносит его домой. Ясли доступны с 6 месяцев – они есть при каждом заводе и учреждении. Спорно, но логично для страны, где большинство женщин работает. Образование все бесплатное – школа, университет, спортивные секции (кстати, у них каждый ребенок играет на двух музыкальных инструментах) бесплатные, и канцелярия, и школьная форма.

Отдельно хочется сказать про их природу. Она правда очень поразила. Очень красиво, очень чисто. Все облагорожено, и все сделано так гармонично – нет каких-то неуклюжих, некрасивых зданий на природных туристических местах. Все гармонично вписывается в пейзаж. Воздух невероятно свежий. Мы останавливались в одном отеле, который был на берегу моря, и вот мы проснулись, я открыла шторку, а там волны бушуют и солнце искрится в них. Хотелось на этой локации задержаться подольше – не на одну ночь.

Очень поразило разнообразие блюд: за все дни в разных кафе они не повторились! Кроме кимчи. Кимчи – это база. Мы это блюдо даже учились там готовить. Нам рассказали, из чего оно состоит, предложили повторить технологию самостоятельно. Эту капусту я привезла с собой домой. И она, кстати, оказалась самой вкусной, которую я пробовала, без преувеличения.

Еще удивил велотранспорт. Машины здесь только служебные, а чтобы получить велосипед, надо сдать экзамен по ПДД. Зато везде выделенные дорожки – безопасно и экологично.

Тур был посвящен 80-летию Победы. Как в КНДР относятся к этой дате?

— 9 Мая там не празднуют, но чтут память советских солдат. Мы возложили цветы к мемориалу в Расоне и памятнику на горе Камаль, где похоронена Герой СССР Мария Цуканова. Она погибла в 1945-м, вынося раненых с поля боя, где и была ранена.

Помимо возложения цветов, память воинов почтили минутой молчания. В церемонии участвовал генконсул России Олег Кощеев – для корейцев это знак уважения к общей истории.

В Расоне – зона особого экономического сотрудничества. Чувствовали ли вы эту «открытость» на бытовом уровне: например, в магазинах, общении, или в том, что разрешили снимать?

— Нет, правила для туристов везде одинаковые: нельзя снимать военных, памятники фрагментарно и людей без разрешения. Можно спросить, можно ли вас поснимать. И если разрешают, то тогда хорошо.

Поэтому ничего особенного не чувствовалось. Магазины, например, работают по такому же принципу, как и в Пхеньяне. Можно расплатиться юанями, в некоторых местах можно долларами.

Что удобно для туристов, в Расоне есть банк «Золотая дельта», в котором можно поменять рубли.

Что оказалось неожиданно удобным в поездке с ребенком, а что – сложным?

— Сложности были только с едой. Но мы их решали.

Удобно, что везде чисто, а природа продумана для отдыха: никаких кричащих вывесок, только гармоничные пейзажи.

Интересно ему очень было в теплицах, корейцы даже разрешили сорвать огурец. Он впервые увидел, как растет арбуз на ветке, считал каждый плод и пищал от восторга. Понравились ему и животные и птицы, которых мы видели на в дороге. Были на ферме лебединой, Илья впервые увидел черных представителей вида.

Теплицы понравились ребенку

Вы уже бывали в КНДР. Чем отличается нынешняя поездка?

— Первая поездка была у меня в Пхеньян. Тогда я вообще первый раз столкнулась с Северной Кореей, поэтому для меня было все интересно, все было в новинку. Мы посещали основные достопримечательности Пхеньяна, в частности, конечно, Триумфальную арку, Монумент Идей Чучхе. Очень впечатлила монументальность всех сооружений, они огромные, очень-очень-очень высокие. Было так удивительно потом смотреть на фото насколько я маленькая оказалась по сравнению с Монументом Идей Чучхе.

Дарья рассказала о своей поездке в Пхеньян

— Мы посещали горы Мехян, Музей дружбы народов, он же музей подарков вождям: в нем собрано огромное количество презентов, которые когда-либо дарили Ким Ир Сену, Ким Чен Иру и Ким Чен Ыну.

Хотела отметить комфорт в отелях пятизвездочных. При отелях внутри есть бассейн, сауна, парикмахерская, бильярд, караоке. Тренажерный зал есть в некоторых отелях.

Гиды в КНДР часто сопровождают туристов 24/7. Как вы объясняли ребенку такие правила? Были ли моменты, когда контроль вызывал дискомфорт, или, наоборот, чувствовали себя в безопасности?

— Я не чувствовала дискомфорт. Да, есть туристы, которые говорят о том, что вот а я хочу по трущобам пхеньянским гулять, хочу с местными говорить. У меня такой цели не было, и поэтому меня нисколько не смущало. Я к этому отношусь очень спокойно. То есть если есть какие-то определенные правила, ты либо на них соглашаешься и едешь, либо не едешь вовсе. Удобно, что гид всегда поможет, ответит, подскажет.

Единственный момент был, я увидела, как все катаются на велосипедах, и мне захотелось прокатиться тоже, но программа не предусматривает корректировки в момент нахождения в стране уже, но можно на моменте бронирования тура включить все свои пожелания, в том числе велопрогулку по городу. У туроператора есть опция – заказать индивидуальный тур, и тогда под тебя его напишут. Заранее.

Что касается ребенка, то он не задавал вопросов – воспринимал как норму.

Северокорейская кухня – это не только кимчи. Какие блюда удивили вас или вашего ребенка? Пробовали ли что-то, что захотелось повторить дома?

— Десятки блюд из картофеля, включая сладкие десерты. Удивил «общий блин» – запеченная капуста с морковью, зеленью и мукой или крахмалом – хрустящая, вкусная, салат по типу коулслоу с соусом из арахиса с майонезом.

В целом на южнокорейскую кухню не похоже. Супы вообще другие. Нам подавали уху, она была просто обычной ухой, как у нас, другой раз был суп с грибами на курином бульоне. То есть нет вот этих хемультанов, юкедянов. Очень вкусные закусочки по-корейски, приготовленный шпинат классный был.

Удивил сладкий хлеб. У них такого хлеба, как у нас, нет. У них хлеб – это десерт, он сладкий. Они давали сэндвичи с каким-то джемом, похожим на мармелад. Другой хлеб был в виде рулета со сгущенкой, а в одном кафе нам дали хлеб, он сам по себе был сладковатый. И к нему в баночке шла сгущенка. Еще у них десертом считаются яблоки, клубника.

Россия и КНДР часто ассоциируются с общим историческим прошлым. Заметили ли вы что-то знакомое в символике, архитектуре или в отношении людей к россиянам?

— Да. Ну, во-первых, наверное, потому что все-таки Советская Армия и Советский Союз очень помогали КНДР в том, чтобы республика появилась. В советское время КНДР получила от СССР в подарок самолет, поезд, несколько бронемашин, когда в Корее была Отечественная (Корейская) война.

Меня поразили железнодорожные станции. Они очень похожи на наши, они даже какого-то цвета такого ментолового, как у нас. Архитектура некоторая похожа на нашу, советскую. У них своя мода. Цвета стиль, фасоны – все более-менее одинаковые, тоже как в СССР.

Если бы вам разрешили взять из поездки один предмет, ставший символом этой поездки (сувенир, фото, даже запах), что бы это было и почему?

— Ну, прям сказать, что какой-то символ поездки для меня здесь стал, сложно. Я всегда из поездок привожу себе что-то такое памятное, интересное. Из Пхеньяна я себе привезла толстовку классную.

И, естественно, классика – пиво, конфеты, открытки, значки. Из второй поездки я привезла ребенку две маленькие фарфоровые тарелочки, а себе кружку с корейскими пейзажами. Вот чего я не привезла, но, наверное, хотела бы, это что-нибудь еще из корейской одежды – парку, как у них. Похожую на стиль милитари, будто из прошлого. Максимально эксклюзивно.

И еще, наверное, я бы картину купила. Если в следующий раз поеду, то обязательно привезу.

После возвращения многие спрашивают: «Какая она, настоящая Северная Корея?» Что вы отвечаете и изменилось ли ваше мнение о стране после личного визита?

— Однозначно, мнение изменилось, и однозначно, все спрашивают у меня, какая Корея, какая... И когда я рассказываю, то говорят, что им хочется теперь посетить эту страну. Все рассказы мои – они немного диссонируют с тем, какое мнение есть о Северной Корее и какой она внутри оказывается. Понятно, что это закрытая страна, понятно, что у них есть определенные правила. Например, не рекомендуют с собой какие-то книги брать, потому что у них литература, которая ввозится, проходит жесткий контроль, есть литература, которая вообще запрещена. Очень относятся осторожно ко всяким блогерам и журналистам, потому что опасаются за то, что люди, во-первых, будут пытаться нарушать правила и проникать туда, куда просили не проникать, ну и, во-вторых, они будут рассказывать какое-то субъективное мнение ради хайпа, назову это так.

До поездки в КНДР у меня не было никакого мнения об этой стране, потому что как можно построить актуальное мнение из обрывков информации? Всегда лучше своими глазами видеть. И вот после того, как я увидела все своими глазами, могу сказать, что многие просто не знают правды о жизни в КНДР.

У них своя идеология, сложенная из исторического опыта, и, конечно, поэтому у них очень уважительное отношение к вождям. Да, у них есть определенные ограничения, и у гидов есть задача показать то, что нужно, и не показать то, что не нужно. Но разве вы, когда гости к вам домой приходят, не стремитесь показать все лучшее и накрыть хороший стол?

Опять же, как и в любом туре, ты выбираешь: подходит он тебе или не подходит. Хочешь ты ближе узнать или не хочешь.

Представьте, что через 20 лет ваш ребенок захочет повторить эту поездку. Что вы ему обязательно посоветуете увидеть или сделать в Расоне?

— О, если он захочет через 20 лет съездить в Расон, я ему покажу его фотографии и предложу проехаться по тем же местам, сделать фото и поделиться потом со мной впечатлениями, вспомнил ли он что-то из прошлой своей поездки или нет.