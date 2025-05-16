Перекрытый в день переговоров Стамбул застал туристов врасплох

Испанские туристы были застигнуты врасплох перекрытием улиц у дворца Долмабахче в Стамбуле, где 15 мая должны были пройти переговоры между делегациями России и Украины.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявления туристов.

«Мы удивлены, потому что не знали, что переговоры будут проходить сегодня», — приводит агентство слова испанских туристов.

Некоторые из них задержались у ограждения, интересовались происходящим у журналистов и обсуждали геополитическую обстановку и специальную военную операцию.

Ранее помощник президента России Владимир Мединский заявил, что делегация России провела плодотворную встречу с главой МИД Турции.

Он добавил, что 16 мая российская делегация будет ожидать прибытия представителей Украины на переговоры.