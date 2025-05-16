Перекрытый в день переговоров Стамбул застал туристов врасплох

Испанские туристы удивились перекрытию улиц в день переговоров в Стамбуле
Испанские туристы были застигнуты врасплох перекрытием улиц у дворца Долмабахче в Стамбуле, где 15 мая должны были пройти переговоры между делегациями России и Украины.
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявления туристов.
«Мы удивлены, потому что не знали, что переговоры будут проходить сегодня», — приводит агентство слова испанских туристов.
Некоторые из них задержались у ограждения, интересовались происходящим у журналистов и обсуждали геополитическую обстановку и специальную военную операцию.
Ранее помощник президента России Владимир Мединский заявил, что делегация России провела плодотворную встречу с главой МИД Турции.
Он добавил, что 16 мая российская делегация будет ожидать прибытия представителей Украины на переговоры.