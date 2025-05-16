Жители России массово заинтересовались сафари-турами в Африку

Сафари-туры в африканские страны набирают популярность у россиян, в 2024 году турпоток из России в Кению и Танзанию вырос более чем на 2 тыс. человек. Об этом говорится в результатах исследования сервиса путешествий "Туту" (текст есть в распоряжении ТАСС).

"Африканские сафари-направления показывают разнонаправленную динамику. Так, в Кении в прошлом году побывали свыше 7 тыс. россиян против 5,6 тыс. в 2023 году, в Танзании - 12,3 тыс. против 11,5 тыс. годом ранее. В свою очередь, в Намибии в 2023 году побывали 3,4 тыс. отечественных туристов против 2,3 тыс. в 2022 году. Более свежих данных по стране пока нет, хотя власти заявляют о восстановлении туризма до допандемийного уровня", - рассказали эксперты.

Согласно исследованию, поездки в страны Африки становятся все более популярны у россиян. За последние три года эти государства вошли в пятерку самых посещаемых. Наибольшим спросом у туристов из РФ пользуется пляжный отдых, преимущественно в Египте. В прошлом году его посетили на 15% больше россиян, чем в 2023 году. На втором месте оказались Сейшельские острова. Однако по итогам прошлого года турпоток из России в этом направлении упал на 8%. В свою очередь, Маврикий и Южно-Африканская Республика привлекли на 84% и 8% больше российских туристов соответственно.

Как пояснили эксперты, после пандемии многие туристы начали искать места, где можно "дистанцироваться от повседневности и стресса", а также "насладиться природой и уединением".

"Острова и ЮАР стали одними из таких "убежищ". Там нет толп туристов, да и плотность населения низкая. К тому же после пандемии здесь снизились цены, и многие направления стали гораздо доступнее благодаря заинтересованности местного бизнеса. Еще одним фактором поддержки стал тренд на удаленную работу: это привлекло в Африку цифровых кочевников. Кроме того, многие африканские государства имеют безвизовый режим с большинством стран, что также добавляет им туристической привлекательности", - отмечается в исследовании.

Больше всего в путешествиях по странам африканского континента россиян привлекает возможность отдохнуть от стресса и рутины: этот вариант набрал 53% голосов. 43% получил климат, по 38% - природа и финансовая доступность. В компании также рассказали, что 11% респондентов хотели бы поехать в Африку с целью религиозного туризма, а 13% мечтают побывать там, чтобы увидеть необычных животных. Озвученные предпочтения влияют и на самые желанные для посещения страны. Среди них оказались Египет (67% голосов), Марокко (31%) и Мадагаскар (28%).

Большинство (66%) россиян путешествуют по Африке со своей парой, треть берут в путешествие детей. При этом чаще всего туристы едут отдыхать парами в Египет или на Маврикий, а соло-путешественники предпочитают Марокко. Средняя стоимость тура в Африку составляет 168 тыс. рублей.