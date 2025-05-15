Анонсирована трехсторонняя встреча Турции, России и Украины

В пятницу, 16 мая, в Стамбуле запланирована трехсторонняя встреча Турции, России и Украины. Об этом сообщает министерстве иностранных дел Турции.

Ожидается, что переговоры состоятся в различных форматах: трехсторонние встречи между США, Украиной и Турцией, а также Россией, Украиной и Турцией.

При этом окончательного решения по возможности проведения четырехсторонней встречи главы МИД Турции Хакана Фидана с российской, украинской и американскими делегациями пока нет.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании делегации для участия в переговорном процессе с Россией в Стамбуле. Ее возглавит министр обороны Рустем Умеров.

До этого Зеленский выразил надежду на встречу российской и украинской делегаций и подчеркнул, что со стороны Киева никто не будет препятствовать возможности проведения переговоров.