Как устроены курорты для нудистов и что там творится

Все больше людей по всему миру выбирают необычный способ исследовать планету — отправляются в путь налегке, без лишней одежды в чемоданах. Жители курортов для нудистов утверждают, что для них это не просто отдых, а жизненная философия. «Лента.ру» рассказывает, почему люди отказываются от купальников и что им приносит этот опыт.

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Люди переезжают в деревни для нудистов, чтобы стать собой

В тихом уголке британского графства Хартфордшир, в получасе пути на поезде от Лондона, находится поселение Шпильплац. На первый взгляд это обычная деревня, но есть одно важное отличие: большинство местных жителей предпочитает ходить без одежды.

Один из деревенских жителей Эндрю Уэлш практикует нудизм уже более 40 лет. Сначала это были кратковременные вылазки в места, предназначенные для натуристов, а после тяжелого расставания Уэлш решил перебраться в Шпильплац насовсем.

«Здесь никто не устраивает диких оргий. Все совсем наоборот: атмосфера максимально расслабленная и абсолютно несексуализированная. Нагота здесь воспринимается как нечто естественное», — Эндрю Уэлш, житель деревни для нудистов.

В беседе с Daily Mail Уэлш признался, что он счастлив каждый день просыпаться здесь и быть частью этого мира.

«Новые гости Шпильплаца немного нервничают поначалу, а потом быстро расслабляются и задаются вопросом, почему они не приехали сюда раньше», — добавил британец.

Как все устроено?

Шпильплац появился еще в 1929 году усилиями супругов Чарльза и Дороти Макаски. Они решили создать пространство для жизни, ориентированное на здоровье, гармонию и естественность, и быстро собрали вокруг себя единомышленников.

Сегодня в Шпильплаце постоянно живут около 60 человек. Еще больше арендуют участки на лето или приезжают с палатками на выходные. Некоторые платят ежегодный взнос и посещают деревню, когда им удобно. При этом несколько домов выставлены на продажу.

Нагота обязательна только в нескольких случаях. Например, нельзя заходить одетым в бассейн, сауну или джакузи. В остальное время каждый решает сам, когда ему обнажаться.

«Летом жители занимаются садоводством, моют машины или просто загорают на деревенской лужайке — и все это без одежды», — рассказывает Уэлш.

Кроме того, в местном клубе каждый месяц проходят вечеринки и дискотеки. По словам британца, даже зимой к концу таких вечеров на стульях часто остаются стопки снятой одежды.

На сайте курорта перечислено еще несколько правил: нельзя фотографировать и пользоваться мобильными телефонами у бассейнов, а также брать с собой собак, за исключением поводырей. Кроме того, в Шпильплаце не допускается открытое сексуальное поведение. Еще администрация призывает гостей следить за детьми (их можно брать с собой) и утилизировать мусор.

Деревня в Нидерландах

Побывать в деревне для нудистов в Нидерландах удалось российскому путешественнику, автору блога TrueStory Travel. Он рассказал, что там есть как постоянные жители, так и гости, приезжающие на несколько дней или на каникулы.

«Люди здесь ходят по магазинам и кафе буквально в одних шлепанцах — и то для того, чтобы ноги не пачкать», — удивился блогер

По его словам, в деревне есть библиотека, спа-зона с бассейнами и баней, массажный салон. Дома, предлагаемые в аренду, хорошо оборудованы и качественно отремонтированы.

«Отдельного внимания заслуживает приусадебный участок — это очень большая территория. Там обустроена зона барбекю, а можно просто позагорать на шезлонге», — добавил россиянин.

При этом он подчеркнул, что ходить голыми по деревне — не обязательное правило. Желающие могут оставаться и в одежде.

Поездки нагишом дарят путешественникам невероятные ощущения

Сообщество людей, которые выбирают нудистский образ жизни, в мире довольно велико. Об этом говорит и опыт бельгийской пары, которая путешествует по местам для натуристов и ведет тематический блог.

Ник и Линс из Бельгии бросили работу в кадровой службе и IT ради поездок по миру, рассказало издание Daily Mail. Герои публикации побывали на нудистских пляжах в Европе, Азии, Северной и Южной Америке, Океании и Южной Африке. Теперь они не представляют себе отдыха в одежде.

«Купальники ужасны! Они неудобны, мы чувствуем себя в них неловко. Так зачем мучиться? Снимите все и ныряйте. Это совсем другие ощущения», — Линс, путешественница-нудистка.

По словам Линс, ее мать сначала растерялась, увидев дочь голой в сети, но теперь полностью поддерживает ее.

«Да что там, даже у моей бабушки в доме престарелых висят наши красивые фото в обнаженном виде», — посмеялась бельгийка.

Ник и Линс заверили, что они обнажаются только в разрешенных местах и не занимаются нудизмом ради провокации.