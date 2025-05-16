Эксперт оценил перспективы Шпицбергена как туристического направления

Регулярное морское сообщение между Мурманском и Шпицбергеном может быть установлено уже в этом году, сообщил глава минвостокразвития Алексей Чекунков. Тогда для посещения архипелага российским туристам не нужно будет делать визу. Эксперты считают, что это направление не станет массовым из-за высокой стоимости, но точно привлечет экстремальных туристов.

© Российская Газета

Россия, согласно Шпицбергенскому трактату 1935 года, имеет право на освоение ресурсов архипелага, прежде всего каменного угля. Здесь построено три поселка: Грумант, Пирамида и Баренцбург.

«Идет работа по обеспечению регулярного сообщения со Шпицбергеном. Мы обсуждали этот вопрос на площадке Морской коллегии с Росморречфлотом. Я думаю, что в течение года установим регулярное сообщение», — сказал Чекунков, отвечая на вопрос "Российской газеты".

Сейчас морской тур из Мурманска на Шпицберген стоит от 570 тысяч рублей.

Сейчас в пилотном режиме готовится к отправке морской тур. Ожидается, что в июне научно-исследовательское судно "Профессор Молчанов" выполнит два рейса из Мурманска на Шпицберген. Программа рассчитана на 12 дней, выходы запланированы на 1 и 13 июня. Для участия в морской экспедиции не нужна виза, только загранпаспорт. Цены на туры стартуют от 570 тыс. рублей.

Но если есть шенгенская виза, то путешествие может выйти немного дешевле. Перелет из Стамбула в столицу Шпицбергена Лонгйир стоит около 50 тыс. рублей туда-обратно. Программа на семь дней обойдется в 270 тыс. рублей.

«Шпицберген обладает значительным потенциалом для развития туризма, но его реализация зависит от целевой аудитории и рыночных условий. В этом плане российские туристы - перспективный, но нишевый сегмент. Если снять визовый барьер, который сейчас существует из-за единственной возможности перелета через Норвегию, то это поможет развивать российские территории в этом уникальном регионе», — считает директор по маркетингу круизной компании Клуб полярных путешествий, входящей в Ассоциацию туроператоров (АТОР) Тамара Науменко.

Руководитель регионального совета Российского союза туриндустрии Дмитрий Манин отмечает, что пока туры на Шпицберген из России - это индивидуальная история, похожие туры организуются на Командорские острова и в другие труднодоступные места.

«Ранее заявляли о планах открытия перелетов на Шпицберген из Мурманска и Москвы, когда перелет из столицы будет занимать 3-4 часа. Тогда, возможно, архипелаг сможет привлечь больше туристов. При существующей стоимости круиза кажется, что в ближайшее время это направление не станет массовым, но может занять достойное место среди взыскательных туристов, которые выбирают эксклюзивные направления», — рассказал Манин.

Шпицберген воспринимается российскими туристами как экзотическое направление, но он способен привлечь нишевую аудиторию - тех, кто интересуется Арктикой, научным и экотуризмом, считает эксперт Проектного офиса развития Арктики по туризму Анна Кеворкова.

Несмотря на рост интереса со стороны российских туристов, сейчас основной поток путешествеников на архипелаге составляют иностранцы, говорит Науменко. Тут работает тренд на устойчивый туризм и Арктику как "последний рубеж", добавляет она.