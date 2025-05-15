Пассажир отсудил у авиакомпании 90 тысяч рублей за овербукинг

Авиакомпания Red Wings отказала пассажиру в посадке на рейс Минеральные Воды – Омск, но предложила альтернативный маршрут через Казахстан. Мужчину такой вариант не устроил, ему пришлось добираться до пункта назначения самостоятельно. Оценив свои моральные страдания, он направился в суд.

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Истец приобрел электронный билет на рейс из Минеральных Вод в Омск, запланированный на 13 сентября 2024 года, а также оплатил услугу по выбору места в салоне самолета. Однако в аэропорту выяснилось, что из-за замены воздушного судна на борт меньшей вместимости компания вынуждена отказать пассажиру в перелете.

Перевозчик предложил доставить клиента в Астану с дальнейшей пересадкой на железнодорожный транспорт, но истец на такой вариант не согласился. Вместо этого он самостоятельно купил билеты на поезд, потратив на дорогу до Омска более двух с половиной суток.

Куйбышевский районный суд установил, что отказ в перелете не был вызван «обстоятельствами, исключающими гражданско-правовую ответственность компании». Доказательств правомерности одностороннего расторжения договора перевозки ответчик не предоставил. В результате суд взыскал с Red Wings 60 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда и 30 тыс. руб. штрафа.

Решение Куйбышевского районного суда было оставлено в силе Омским областным судом.