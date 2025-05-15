«Аэрофлот» задешево отвезет туристов в Таиланд и на Мальдивы

Портал TourDom.ru протестировал предлагаемую сейчас на сайте «Аэрофлота» акцию: билеты со скидками при условии их частичной оплаты милями. Предложение распространяется на рейсы из Москвы и некоторых городов по ряду заграничных и внутренних направлений, но только в одну сторону. Вылеты – по 5 июня включительно.

© РИА Новости

На маршруте из российской столицы в Бангкок обещан тариф от 10,1 тыс. руб. + 1 тыс. миль. Столь доступного варианта нам найти не удалось, минимальная стоимость – 22,1 тыс. руб., а чтобы слетать за 10,3 тыс., придется добавить не 1 тыс. миль, а все 58 тыс. (Здесь и далее указаны наличие и цены, актуальные по состоянию на 17:00 15 мая. – Ред.)

Зато, вопреки анонсу, дисконт есть и на обратном маршруте. Например, доплатив 1 тыс. миль, в некоторые даты можно вернуться в Москву за 23,9, тыс. руб.

Итоговая цена туда-обратно получается вполне привлекательная для столь дальнего направления: 46 тыс. руб. + 2 тыс. миль.

Из Москвы в Мале (Мальдивы) анонсирован тариф от 24,4 тыс. руб. при доплате 1 тыс. миль. В системе бронирования нацперевозчика стоимость даже чуть ниже заявленной – 23,8 тыс. руб.

А вернуться с Мальдив можно за 31,9 тыс. руб. + 1 тыс. миль, даты по такой цене – на выбор, вплоть до 5 июня.

Итого туда-обратно – 54,9 тыс. руб. с доплатой 2 тыс. миль.

Как правило, для покупки билетов «Аэрофлота» за мили требуется накопить их не один десяток тысяч. Акция интересна прежде всего пассажирам, редко летающим рейсами нацпера. Как распорядиться несколькими тысячами полученных в качестве бонуса миль зачастую проблема. К тому же по прошествии определенного срока они могут попросту «сгореть».

Ранее мы писали, что у «Аэрофлота», в отличие от других российских перевозчиков, снизилась доля пассажиров, предпочитающих летать налегке – только с ручной кладью.