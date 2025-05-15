Есть страны, которые окружены ореолом идеального отдыха, но на деле не всегда оправдывают ожидания. Вот три направления, которые чаще всего вызывают разочарование у путешественников.

Бали

Это как раз тот случай, когда от любви до ненависти – один шаг. Кому-то остров кажется раем, а кто-то не понимает, зачем туда ехал. Причин несколько: слабая пляжная инфраструктура, перегруженность туристами и частые случаи пищевых отравлений и инфекций. Для любителей уединения и чистого моря Бали может оказаться вовсе не тем местом.

Кипр

Один из главных недостатков острова – это отсутствие зелени, особенно во второй половине лета, когда солнце буквально выжигает все. Его часто называют «менее интересной версией Греции»: культура похожа, но достопримечательностей и атмосферы куда меньше. При этом цены на Кипре, особенно в сезон, довольно высокие.

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Сербия

Для первого визита страна может быть интересной, но по сравнению с другими европейскими направлениями у нее пока не так много предложений для туристов. Сервис, кухня, инфраструктура, архитектура – все в целом оставляет ощущение «среднего уровня».

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @tariel_gitravel.