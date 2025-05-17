Ядовитые змеи создают проблемы россиянам на Бали

Ядовитые змеи искусали российских туристов на острове Бали в Индонезии. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

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Один из случаев произошел с Евгенией из Москвы. Змея укусила туристку на территории пятизвездочного отеля Karma Kandara, после чего у нее сильно отекла нога. Сотрудники гостиницы заявили, что у них нет врачей, и посоветовали женщине обратиться в больницу.

Добраться до нее Евгении помог местный житель, однако медики отказались лечить иностранку до согласования со страховой компанией, которая проводила все операции очень долго. В итоге туристке пришлось обойти три больницы и заплатить 4 тысячи рублей за укол.

Евгения рассказала, что на пути в Россию место укуса посинело и опухло. В самолете женщине помогали сразу три врача из попутчиков, они не давали ей терять сознание. В Москве Евгения обратилась в госпиталь, где всю ночь пролежала под капельницей.

Еще один турист из Саратова пострадал от укуса ядовитой змеи куфии. Ему тоже пришлось самому покупать антигистаминные препараты, потому что времени ждать согласования со страховой у него не было. К другому россиянину змея заползла прямо в дом, и он успел от нее сбежать.

Как рассказали журналистам путешественники, такие случаи происходят на Бали регулярно.

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