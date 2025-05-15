Туристам из Москвы предлагают дешево отдохнуть в Турции

Турагенты обращают внимание туристов на сниженные по сравнению с майскими праздниками и с июнем цены на туры в Турцию с вылетом из Москвы в ближайшие даты. Встречаются 5*-ные варианты за 36 тыс. руб. на человека. «Торопитесь, уже через пару недель цены станут выше на 30–40%», – призывают турагенты в соцсетях.

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В частности, тур с 19 мая на 6 ночей (7 дней) с проживанием в Сиде в отеле Club Side Coast Hotel 5* на all inclusive предлагается за 72 тыс. руб. на двоих. Отправление из Шереметьево. По данным агрегатора Tourvisor, такой же турпакет, но с вылетом 7 июня, с началом высокого сезона, обойдется уже на 70% дороже – в 123 тыс. руб.

Из других предложений турагенты выделяют недельные туры в отели Marvida Family Eco 5* и Kamelya Aishen Club 5* на том же курорте. На 19 мая их можно купить за 112 и 127 тыс. руб. на двоих соответственно. Если перенести вылет на начало июня, за аналогичные путевки придется отдать уже 156 и 194 тыс. руб. на двоих, то есть цены подрастут примерно на 40 и 52%.

Если рассматривать популярные отели Турции, отдых в мае также обойдется заметно дешевле. Очевидно, во второй половине мая спрос на поездки традиционно снижен: море еще не совсем прогрелось, а дети заняты в школе. Поэтому туроператоры корректируют цены, могут стимулировать продажи с помощью спецпредложений и сами гостиницы.

Например, недельный тур в Selectum Family Resort 5* и Belek Beach Resort 5* в Белеке в мае можно забронировать за 140 и 156 тыс. руб., а через 2–3 недели, когда воздух и море уже прогреются, – за 240 и 216 тыс.

Отели высокого уровня также сейчас более доступны. В Nirvana Dolce Vita в Кемере с 18 мая можно отдохнуть за 204 тыс. руб. (номер club room forest view), в Lara Barut Collection в Анталье – за 277 тыс., в Cullinan Golf Resort Belek – за 370. В начале июня неделя в последнем обойдется уже в 1,49 млн руб.