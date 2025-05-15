Туристка из России оказалась в центре скандала в Японии

Российская инфлюенсерша с аудиторией более 2,7 млн подписчиков оказалась в центре скандала после своего отдыха в Японии. Ее поведение в горячем источнике и парке Нара вызвало волну возмущения среди местных жителей и представителей властей.

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В марте блогерша посетила Токио и Киото, где сняла ролик под названием «Моя утренняя рутина». Кадры, предположительно сделанные в отеле с открытым онсэном (традиционный японский горячий источник), шокировали зрителей. На видео женщина прямо во время купания наносит макияж, после чего достает ножницы и отрезает прядь волос, затем бросает их в воду и позирует перед камерой.

Видео быстро распространилось в соцсетях, вызвав массовую критику. Пользователи возмущались: «Она что, серьезно оставила волосы в онсэне? Это же антисанитария!», «Такое поведение неуважительно к японской культуре», «После этого хочется избегать общественных купален».

В Национальной ассоциации рёканов и отелей назвали поступок блогерши «недопустимым».

«Это противоречит элементарным нормам гигиены и здравого смысла. Такие действия могут навредить имиджу японского гостеприимства», – заявили в организации.

Конфликт усугубился после другого инцидента, произошедшего в знаменитом парке Нара, где обитают священные олени, считающиеся национальным достоянием. Блогершу засняли на видео, как она кормит животное изо рта в рот, что вызвало резкую реакцию у администрации парка.

Чиновники напомнили, что олени, несмотря на дружелюбный вид, остаются дикими животными и могут проявлять агрессию.

«Подобные действия не только опасны для людей, но и вредят самим оленям. Мы призываем посетителей соблюдать правила и не провоцировать животных», – предупредили в парке.

Пока неизвестно, повлекут ли ее действия юридические последствия, но негативная реакция аудитории уже нанесла удар по имиджу блогерши.