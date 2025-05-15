«Пуп земли». Абхазия возмущена российскими туристами

В Абхазии в последнее время активно дебатируются вопросы, касающиеся поведения отдыхающих из России. Жители выражают растущее недовольство, отмечая пренебрежение к устоям, нереалистичные запросы и, порой, грубость со стороны приезжих.

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Основная сложность заключается в высокомерном отношении отдельных гостей к местным. Утверждается, что многие россияне воспринимают себя как «пуп земли» и уверены, что абхазы обязаны обслуживать их на «высшем уровне», поскольку они платят деньги. Зачастую туристы ведут себя грубо не только с владельцами отелей, но и со всеми, кто, по их мнению, недостаточно состоятелен.

Также местные жители жалуются на игнорирование традиций. Особенно их возмущают полуобнаженные туристы, прогуливающиеся по городу в купальных костюмах, а также мокрые отпечатки на сиденьях в кафе и ресторанах. При этом недавно власти республики увеличили размеры штрафов за подобное поведение.

Вдобавок, абхазам не нравится, что у приезжих завышенные ожидания от недорогого жилья. Российские туристы, арендовав скромные апартаменты у пожилой женщины за небольшие деньги, начинают высказывать претензии из-за отсутствия лифта, верхнего этажа, неаппетитного и слишком «простого» завтрака, а также проблем с интернет-соединением. Местные не понимают, почему туристы негодуют, учитывая, что все условия были согласованы.

Хозяева кафе сообщают, что некоторые посетители, поев, отказываются оплачивать счет, утверждая, что еда была невкусной. Случаются эпизоды, когда отдыхающие в ярости разбрасывают еду, сетуют предприниматели.

Ранее мы писали, что Приморье планирует нарастить турпоток. Также российские туристы пожаловались, что Анталия стала превращаться в Москву.