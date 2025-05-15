Пользователи Сети высмеяли пассажира бизнес-класса

Пассажир самолета авиакомпании Qantas Airways пожаловался на скромный ужин в бизнес-классе и прослыл в сети идиотом. Фотографию поданного блюда он разместил на форуме Reddit.

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Автор снимка уточнил, что летел из Аделаиды в Мельбурн, Австралия, и заплатил за билет 800 долларов (64 тысячи рублей). На фото изображены булочка с маслом и блюдо, похожее на пирог.

В комментариях пользователи высмеяли путешественника, который, вероятно, «ожидал стейк на рейсе, который длится час». «Вы идиот», «Вполне нормальная еда для часового перелета», «Уверен, что ты смог пережить этот полет», — писали юзеры.

Ранее пассажир авиакомпании Singapore Airlines разулся в самолете и прослыл в сети отвратительным. Интернет-пользователь PepperLunchies прикрепил к публикации снимок, на котором его сосед сидит, закинув одну ногу на другую, без обуви и носков.