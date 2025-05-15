Женщина лишилась путешествия за 1,5 млн рублей из-за турагентства

Путешественница из Австралии запланировала «поездку всей жизни», но по вине турагентства лишилась денег. Об этом сообщает ABC.

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По данным источника, медсестра из Квинсленда Донна Ламберт забронировала отпуск через турагентство Traveldream, прочитав положительные отзывы. Вместе с мужем они потратили 19 тысяч долларов (1,5 миллиона рублей). Пара должна была отправиться из Ванкувера на Аляску, далее в Лас-Вегас и Гранд-Каньон.

В начале поездки выяснилось, что фирма оплатила туристам только перелет. Оказалось, с 2020 года компания работала без лицензии, а в апреле 2025-го и вовсе разорилась. Многие клиенты без предупреждения остались ни с чем.

«Я была совершенно разбита, хотя все сделала правильно. У меня была полная страховка. Я все оплатила, следовала советам. А теперь мы вернулись к исходной точке», — сообщила женщина.

Ранее турагент компании «Фокс Тревел» бросила российскую туристку с детьми в чужой стране и отказалась ей помогать. Пострадавшая заявила, что отправила деньги за весь тур, однако не получила билеты.