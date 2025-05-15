Слишком милая собака сорвала загрузку багажа в самолет

В соцсетях завирусилось видео с сотрудниками аэропорта, которые чуть не сорвали загрузку багажа в самолет. Мужчины отвлеклись на переноску с собакой и решили поддержать ее перед сложным перелетом.

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Как рассказала автор ролика, она вылетала из аэропорта Сиэтла. Девушка зашла на борт, села у окна и приготовилась наблюдать обычную аэропортовую рутину: грузчики складывали чемоданы в самолет, все шло своим чередом. Однако так продолжалось до тех пор, пока один из мужчин не подхватил переноску с собакой.

Сотрудник аэропорта расплылся в улыбке, а питомец в ответ начал радостно вилять хвостом. Вскоре к грузчику присоединились коллеги. Они буквально выстроились в очередь, чтобы поздороваться с четверолапым пассажиром и поддержать его перед полетом.

В итоге погрузка багажа задержалась. Но пассажиры в самолете не только не стали жаловаться, но и приятно удивились такому вниманию к перевозке животного.

Отметим, видео уже собрало несколько миллионов просмотров. В комментариях многие пользователи подчеркнули, что такое, пусть и мимолетное внимание к питомцам, помогает им чувствовать себя более спокойно во время путешествия со своими четвероногими любимцами.