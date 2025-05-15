Эксперты назвали стоимость бюджетного отдыха в Таиланде

Российским туристам раскрыли стоимость бюджетного отдыха в отелях тайского курорта Пхукет летом 2025 года. Об этом Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Так, двое туристов могут уложиться в бюджет в 150 тысяч рублей с перелетом. К примеру, 11 ночей в трехзвездочной гостинице On Hotel обойдутся в 137,8 тысячи рублей, а в Kata Sea Breeze Resort — в 142,5 тысячи рублей. Отдых в отеле Neptuny Maduzi будет стоить 145,9 тысячи рублей, а в Jono X Phuket Karon — 146 тысяч рублей.

Ранее авиакомпании Etihad Airways и Qatar Airways снизили цены на перелеты из России в Таиланд, Малайзию и на Филиппины. Так, билеты туда и обратно в популярные курортные страны Юго-Восточной Азии обойдутся около 50 тысяч рублей.