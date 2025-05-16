Туристы в Турции массово заболевают кишечной инфекцией

В турецком городе Сиде, популярном среди туристов, зафиксированы многочисленные жалобы на острое расстройство кишечника. Отдыхающие сообщают о резких болях в области живота, сопровождающихся повышенной температурой тела, диареей и чувством тошноты. Значительная часть заболевших прибыла в Турцию в течение мая.

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По словам пострадавших, симптомы возникли внезапно и интенсивно. Определенному числу туристов потребовалась неотложная медицинская помощь.

Специалисты указывают, что в подобных ситуациях наиболее вероятными источниками инфекции являются качество питьевой воды и недостаточная обработка продуктов питания. Медицинские учреждения в Сиде сообщают, что большинство обратившихся за помощью пациентов успешно выздоравливают и не испытывают долгосрочных осложнений.

Ввиду участившихся случаев заболевания кишечной инфекцией, туристические компании призывают путешественников более внимательно соблюдать нормы личной гигиены и тщательно подходить к выбору продуктов питания.

Ранее эксперты дали неочевидные советы путешественникам. Также внутренний туризм в России растет быстрее, чем выездной.