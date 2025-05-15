В России сообщили о росте турпотока во Вьетнам

В 2024 году число российских туристов, посещающих Вьетнам, выросло на 84 процента по сравнению с предыдущим годом. Об этом говорится в сообщении на сайте Минэкономразвития России. Согласно данным ведомства, министр экономического развития России Максим Решетников и министр культуры, спорта и туризма Вьетнама Нгуен Ван Хунг подписали меморандум о сотрудничестве в сфере туризма до 2030 года.

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«В перспективе документ обеспечит рост взаимного туристического потока между нашими странами», – отметил Решетников.

При этом в сообщении приводится статистика вьетнамской стороны, согласно которой число российских туристов в прошлом году уже увеличилось до более чем 230 тыс., а въездной туризм из Вьетнама в Россию, по данным Минэкономразвития России, вырос на 30 процентов и составил 26 тысяч поездок.