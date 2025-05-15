«Превратилась в Москву». Туристы жалуются на отдых в Анталье

Туристы из России, посетившие Анталию, пожаловались, что транспортная ситуация здесь похожа на московскую. На дорогах курортного города постоянно возникают километровые пробки, из-за которых туристам приходится тратить несколько часов на проезд. От этого каждая экскурсия превращается в долгую изнурительную поездку.

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«Анталия превратилась в Москву», — жалуются туристы.

Местное население также недовольно дорожной ситуацией. Они утверждают, что транспортные проблемы в Анталии усугубляются с каждым днем и могут привести к общественным волнениям. В результате пробки в Анталии наблюдаются даже на второстепенных улицах, особенно в утренние и вечерние часы пик.

Ранее сообщалось, что Турция стала самым востребованы направлением среди россиян. Также россияне стали чаще путешествовать и тратить на отдых больше денег.