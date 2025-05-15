Количество турпоездок между РФ и странами ОИС выросло

Количество туристических поездок между Россией и государствами Организации исламского сотрудничества выросло на 26% за последние пять лет. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на открытии XVI международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".

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«За последние пять лет количество туристических поездок между Россией и государствами Организации исламского сотрудничества увеличилось на 26%, при этом количество туристов выросло в два с половиной раза. Уверен, общими усилиями нам удастся сохранить высокий темп развития сотрудничества и в будущем», — сказал Хуснуллин.

Он также отметил, что товарооборот между Россией и государствами ОИС в последние четыре года вырос на 44%.

Хуснуллин также подчеркнул, что KazanForum ежегодно демонстрирует свою высокую эффективность и способствует укреплению дружбы и развития сотрудничества. Главный слоган мероприятия, по его словам, сформулирован как доверие и сотрудничество.

«И это не случайно. Именно укрепление взаимного доверия стало фундаментом, на котором сегодня строятся отношения между Россией и мусульманскими странами. Доверие является ключевым фактором развития нашего партнерства, которое охватывает все аспекты многогранного сотрудничества и перерастает в прочное стратегическое партнерство», — сказал он.

XVI Международный экономический форум "Россия - Исламский мир: KazanForum" проходит с 13 по 18 мая в Казани. Запланировано порядка 200 мероприятий.

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