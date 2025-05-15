Иностранные туристы пробрались на Байконур ради фото и пожалели

Двое чешских туристов пробрались на космодром Байконур в Казахстане ради фото ракеты-носителя и были оштрафованы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что 26-летний Ондрей и 25-летний Якуб 15 мая попытались приблизиться к ракете «Энергия», однако попались. При задержанных нашли фотоаппараты. Иностранцев отвезли в полицейский участок, где в их отношении составили административные протоколы по статье «Нарушение пропускного режима охраняемого объекта».

Теперь нарушителям придется заплатить штраф в размере 5 тысяч рублей.

2 апреля на территории Байконура задержали троих граждан Испании и австралийца. Они хотели подобраться к советским космическим кораблям «Буран».