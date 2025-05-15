Красота, поборы и помойка: почему туристы не спешат возвращаться в Абхазию

Кто из нас в детстве не слышал от родителей волшебные истории про Абхазию?

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«Представляешь, там даже в декабре можно купаться! А море — прозрачное до самого дна! А горы — прямо до неба!»

В советские времена эти рассказы казались чем-то из сказки. А уж эти звучные названия — Пицунда, Гагра, Рица — просто песня!

И вот, вы решились проверить, правда ли там так хорошо. Соблазн огромный — рукой подать от Сочи, а цены вдвое ниже! Море обещают кристальное, горы — величественные, а климат — почти как в раю. Но странное дело: очень многие, съездив туда один раз, твердо решают больше не повторять этот опыт. Почему?

«Машина времени в лихие 90-е»

Алексей, молодой турист, недавно побывавший в Абхазии, поделился:

«Если сравнивать с другими регионами Кавказа — той же Осетией или Дагестаном — небо и земля! Там тебя встречают как дорогого гостя, а здесь часто ощущаешь себя просто кошельком на ножках, из которого все хотят что-нибудь вытрясти или хотя бы обмануть».

И таких отзывов много. Туристы сходятся на том, что платишь вполне приличные деньги, а попадаешь... в прошлое. Причем не в романтичное советское, а в разруху 90-х.

По всей стране — полуразрушенные санатории, которые когда-то блистали, а сейчас похожи на декорации для постапокалиптического фильма. Стены крошатся, все заросло бурьяном, былая роскошь угадывается лишь по остаткам. Впечатление такое, будто время здесь остановилось тридцать лет назад, а потом все начало медленно рассыпаться.

Праздник «вытягивания денег»

Что делает отдых в Абхазии по-настоящему «незабываемым»? То, что местные быстро поняли: туристы — это золотая жила, и грех ее не разрабатывать.

Уже на границе к вам могут подойти с предложением пропустить очередь за «скромные» 1-5 тысяч. На парковке, даже самой захудалой, обязательно появится некто, требующий деньги за «охрану» вашего авто. И все платят — потому что риск остаться без машины очень реален. О каких-то чеках или квитанциях можно даже не мечтать — в Абхазии такого не водится.

Хотите посмотреть достопримечательность? Готовьте кошелек, даже если не понимаете, кому и за что платите. Яркий пример — знаменитое озеро Рица. За въезд берут 700 рублей с человека. То есть семья из четырех человек отдаст 2800 рублей просто за право там побывать. Есть даже кассы с терминалами.

А что вы получите взамен? Разбитые дороги, пару шашлычных с подгоревшим мясом и туалеты типа «сортир». И все! Никакой инфраструктуры, никакого сервиса.

Как метко заметил один из побывавших там туристов:

«Постепенно привыкаешь выкладывать 200-300-500 рублей просто так, ни за что. Такая вот местная особенность. Хочешь увидеть красоты — раскошеливайся».

Темно, зато романтично

Знаете ли вы, что в Абхазии каждый вечер отключают электричество? С шести до восьми вечера вся страна погружается в темноту. Все: дома, кафе, улицы. Не работает интернет, не горит свет. И происходит это как раз тогда, когда уже стемнело и без освещения реально неуютно.

Причина банальна: не хватает мощностей. Страна зависит от одной электростанции, а зимой потребление растёт, и сети не выдерживают. Добавьте сюда древнюю инфраструктуру и тайные майнинговые фермы.

Представьте картину: вы гуляете вечером по главной набережной столицы Абхазии Сухума. Казалось бы, центр города! Но в семь вечера вы бредете в кромешной тьме, подсвечивая путь телефоном, словно заблудились в лесу, а не находитесь на популярном курорте.

Свалка под открытым небом

Абхазия удивляет не только природой, но и отношением к экологии. Мусор тут повсюду. Выбросить пакет с отходами прямо с балкона? Запросто! Избавиться от старой мебели, выкинув ее на улицу? Без проблем! Убрать это? А вот это уже странный вопрос...

Вот что рассказывает один из побывавших там:

«Местные рынки выглядят как свалка в Индии! А если попробуешь сделать замечание насчет мусора — не просто пошлют куда подальше, но еще и могут собрать толпу и устроить разборки: как ты смеешь указывать нам, что делать в нашей стране?»

В России даже в глубинке люди часто ухаживают за территорией вокруг своих домов, сажают цветы, подстригают траву. В Абхазии на вопрос «Почему вы не уберете мусор?» всегда отвечают одно и то же: «Зачем это нужно?»

Фальшивка на фальшивке

Думаете, что, хотя бы с местными продуктами все в порядке? Увы, придется вас разочаровать. Абхазия продает в 12 раз больше вина, чем способна произвести. Откуда берется остальное — догадайтесь сами.

Чача здесь — обычно спирт с ароматизаторами. Вино — подслащенный компот из непонятных ингредиентов. Мед — сахарный сироп с добавками для цвета и запаха.

Одному путешественнику все-таки повезло найти настоящую винодельню с настоящим вином:

«Правда, находилась она в таком медвежьем углу, что даже вспоминать страшно, как мы туда добирались. И самое интересное — за бутылку пришлось отдать почти столько же, сколько стоит приличное французское».

После этой экспедиции все участники задались вопросом: а стоило ли оно того?

Бонус к отпуску — кишечная инфекция

Проблемы с водоснабжением и отсутствие нормальной канализации приводят к серьезным последствиям — антисанитарии. Многие туристы возвращаются из Абхазии с «сувениром» в виде ротавируса.

«Там все болеют этой заразой! Даже капельницы мало помогают. В нашем мини-отеле все пять домиков слегли: и взрослые, и дети! Выжили только мужики, которые постоянно хлестали алкоголь — видимо, он все убивал внутри. Но детям и женщинам такой способ не подходит. Места там обалденно красивые, но условия жизни — никакие. В этот красивый кошмар — больше никогда».

А знаете, что такое канализация по-абхазски? Это когда все сливается прямо в море. Поэтому оно уже не такое чистое, как в рекламе. Заплывете подальше и ляжете на спину — можете увидеть проплывающие рядом... в общем, вы поняли.

А стоит ли туда ехать?

Несмотря на все минусы, Абхазия продолжает манить туристов своей природной красотой. Горы, водопады, море (если плавать в правильных местах), экзотические растения — все это действительно впечатляет.

Некоторые отдыхающие все-таки находят способ хорошо провести там время:

«Мы ездили с тремя детьми, но не экономили и не селились абы где. У нас был хороший санаторий с четырьмя звездами, питание — шведский стол, собственный оборудованный пляж. Никаких болезней, никакой грязи, вообще никаких проблем — отдохнули прекрасно! А кто пытается сэкономить и живет в сараях, питается где попало — тот потом и ругает Абхазию», - делится в комментариях впечатлениями от проведенных в Абхазии майских праздников Ксения.

Может, в этом и кроется секрет? Увидеть настоящее, нетронутое, аутентичное? Сейчас такие места — редкость. Побродить среди руин былой роскоши с видом на море, пройтись под пальмами... В этом есть своя романтика.

Пожалуй, весь шарм Абхазии именно в этом — в ощущении, что ты попал в прошлое. Вот только стоит ли платить за такую «машину времени» реальными деньгами, да еще и рисковать желудком — решать вам.