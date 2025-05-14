Туристы массово устремились в Ливию из-за соцсетей

Путешественники со всего мира массово устремились в Ливию, поддавшись новому тревожному тренду в соцсетях. Об этом сообщает Daily Mail.

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Ливию, которая находится на 15 строчке рейтинга самых опасных стран мира, посещают около 90 тысяч туристов каждый год. По данным источника, они подвергают свои жизни риску из-за новаторского контента, который набирает миллионы просмотров в TikTok.

Путешественники привлекают подписчиков видеороликами с пустынными пейзажами и достопримечательностями древних городов. Авантюристы утверждают, что посещение политически нестабильного государства может быть безопасным, если соблюдать осторожность.

Однако даже сейчас в Ливии вспыхивают вооруженные конфликты. Очередное обострение произошло 12 мая после расправы над главой службы безопасности при Президентском совете страны Абделем Гани аль-Кикли. После этого в столице Триполи началась военная операция, а аэропорты и университет приостановили работу.

В статье Daily Mail отмечается, что иностранцам стоит воздержаться от посещения большей части страны, так как они там считаются ценными заложниками.

Ранее сообщалось, что российские туристы массово едут в отпуск и за покупками в Иран. Несмотря на ряд культурных ограничений, турпоток в эту мусульманскую страну за последние два года вырос в три раза.