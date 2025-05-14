Мальдивы или Сейшелы: что выбрать для отпуска

Мальдивы и Сейшелы – два популярных направления для пляжного отдыха, но впечатления от них будут разными.

Мальдивы подойдут тем, кто мечтает об уединении на одном изолированном острове. Пляжи с белым песком, прозрачная вода, рифы для снорклинга – все идеально для спокойного отдыха. Развлечения ограничены территорией отеля: массаж, водные виды спорта, вечерние программы.

Сейшелы – это множество островов с разными ландшафтами и пляжами, включая один из самых красивых в мире. Здесь можно заниматься дайвингом, серфингом, отправиться на рыбалку или в поход по джунглям. Такой формат отдыха подойдет тем, кто не любит сидеть на одном месте.

Куда полететь на пляжный отдых в мае

Стоимость поездки в оба направления высокая из-за импорта продуктов и товаров. Но на Мальдивах можно сэкономить, выбрав «все включено». Сейшелы обходятся дороже – придется тратиться на транспорт, питание и перемещения между островами.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @tonysibir.