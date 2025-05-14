Россия и Малайзия обсуждают запуск прямых авиасообщений

Россия и Малайзия ведут переговоры о восстановлении прямого авиасообщения между странами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Анваром Ибрагимом.

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Глава государства отметил, что Малайзия становится все более популярным направлением среди российских туристов.

«Мы благодарны малайзийской стороне за создание комфортных и безопасных условий для наших граждан», – подчеркнул Владимир Путин.

Премьер-министр Малайзии в свою очередь сообщил в телеграм-канале, что стороны обсудили возобновление рейсов «Аэрофлота» в Куала-Лумпур, а также меры по усилению туристического потока между двумя странами.

Впрочем, по информации источника редакции TourDom.ru, в планах «Аэрофлота» пока нет этого направления.

Еще одной важной темой переговоров стало соглашение о взаимном безвизовом режиме. По данным на март, документ уже подготовлен и ожидает одобрения малайзийских властей.

В настоящий момент россияне могут посещать Малайзию без визы, тогда как малайзийцам для въезда в РФ необходимо оформлять разрешительные документы.