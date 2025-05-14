Аналитики сообщили, куда чаще всего едут россияне в 2025 году

Согласно данным Погранслужбы ФСБ РФ, в январе – марте россияне совершили более 2,24 млн туристических поездок за рубеж, что на 10,7% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Наибольшей популярностью среди путешественников пользовались Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд и Египет.

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Лидером по выездному туризму стали ОАЭ, куда отправились 466,3 тыс. россиян – на 8,5% больше, чем годом ранее. Второе место занял Таиланд с 348,5 тыс. туристов, несмотря на небольшое снижение спроса – на 1,4%. Замыкает тройку Египет, где зафиксирован резкий рост интереса: страну посетили 342,8 тыс. граждан РФ, что на 46,7% превышает показатели первого квартала 2024 года.

В пятерку наиболее востребованных направлений также вошли Турция (337,3 тыс. поездок, снижение на 7,8%) и Китай (243,75 тыс., рост на 49,4%). Кроме того, в десятку популярных стран попали Абхазия (66,7 тыс.), Армения (55,8 тыс.), Шри-Ланка (46,2 тыс.), Грузия (39,2 тыс.) и Азербайджан (38,8 тыс.).

Общее количество выездов россиян за границу по всем целям в первом квартале достигло 5,57 млн, что на 4,5% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Среди всех зарубежных направлений, включая деловые и частные поездки, лидируют Абхазия (918,8 тыс.), ОАЭ (638 тыс.), Турция (609,5 тыс.), Таиланд (552,6 тыс.) и Казахстан (489,5 тыс.). За ними следуют Китай (449 тыс.), Египет (427,3 тыс.), Грузия (196,5 тыс.), Армения (183,25 тыс.) и Узбекистан (118,9 тыс.).

Эксперты отмечают устойчивый рост интереса россиян к международному туризму, несмотря на изменения в географии поездок и динамику цен на авиабилеты.