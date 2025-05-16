Как изменилась средняя стоимость перелетов за рубеж летом

Стоимость перелетов из России за рубеж летом 2025 года снизилась на 0,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года благодаря укреплению курса рубля, сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский на пресс-конференции в ТАСС.

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«[Средняя] стоимость на международных перевозках, в первую очередь за счет укрепления рубля, даже снизилась примерно на 0,5% и составляет 66 512 рублей в обе стороны», — сказал он.

Средняя стоимость авиабилета внутри России выросла на 12,5% по сравнению с прошлогодними показателями и составляет 31 108 рублей. в обе стороны, рассказал эксперт. По его словам, почти такой же рост цен - на 12,4% - фиксируется на проживание в российских отелях предстоящим летом. Средняя стоимость составляет 12 021 рубль за сутки, при этом в категориях отелей от нуля до двух звезд - 8 632 рубля, "три звезды" - 11 142 рубля, четыре-пять звезд - 16 958 рублей, рассказал эксперт.

По данным РСТ, самые низкие средние цены на гостиничные услуги зафиксированы в Еврейской автономной области, Забайкальском крае, Республике Калмыкия и Волгоградской области - до 5 000 рублей в сутки. Самые высокие средние цены в Республике Алтай - 23 943 рубля. и Республике Тыва - 32 695 рублей.