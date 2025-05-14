Иран зовет: эксперты оценили, стоит ли туда ехать отдыхать в 2025 году?

Туроператоры рассказали НСН, что интерес туристов из России к Ирану обусловлен наличием прямых перелетов, однако ни работа Mir Pay, ни уникальные памятники истории и культуры не сделают направление популярным.

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Иран не станет массовым направлением для российских туристов, несмотря на наличие прямых перелетов и открытия оплаты через Mir Pay, рассказал НСН генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что россияне массово едут отдыхать в Иран. По данным ресурса, турпоток в страну за последние два года вырос в три раза, а в этом году ожидается прироста ещё на 30%. Утверждается, что россияне в Иране смотрят памятники Древней Персии и гуляют на традиционных базарах, скупают ковры ручной работы, специи и ювелирные изделия. Стоимость туров, проживание и питание в Иране, как отмечает канал, «гораздо ниже», чем в Турции, ОАЭ и Сочи.

«Иран - это вообще не массовая история, это FIT-туризм, индивидуальные туры. Такие поездки подходят для тех путешественников, кто любит осматривать достопримечательности. Иран очень богат древней культурой, там можно массу всего увидеть, начиная от библейских времен и даже ранее. Это исторические и культурные достопримечательности, места религиозного паломничества. Но говорить о какой-то массовости в этом направлении я бы не стал. Если в Иран летали, грубо говоря, тысяча человек [в год], а стали летать 1,3 тысячи, - ну, какая тут массовость?», — сказал Арзуманов.

Иран не заменит россиянам Сочи или, например, пострадавшие от разлива мазута пляжи Анапы. Это страна не для пляжного отдыха, привлекает она туристов другого сорта – как правило тех, кто до закрытия прямых перелетов путешествовали по Европе.

«Для пляжного отдыха Иран не подходит. Это мусульманская страна с определенными порядками, и это далеко не Эмираты и не Египет, которые более демократичны. [Иран] для совершенно другого туриста - того, который раньше ездил в Европу на "экскурсионку", смотрел там местные достопримечательности, а так как Европа закрыта, то решил посмотреть Ближний Восток. Понятное дело, что россияне поедут в те страны, которые предоставляют нам прямые перелеты, отсутствие каких-то визовых формальностей и в которых есть что посмотреть. Появились прямые рейсы, и турпоток в Иран увеличился. Чем больше будет рейсов, тем больше будет расти интерес к направлению. Но пока я не вижу перспектив, что туда полетят чартерные рейсы. В свое время их пробовали ставить, но это было коммерчески невыгодно», — пояснил гендиректор TEZ TOUR.

По словам Арзуманова, в TEZ TOUR на поездки в Иран поступает не более пяти-семи заявок в месяц.

Ранее президент Союза туристических агентств Сергей Голов в эфире НСН рассказал об отсутствии российских туроператоров, которые бы организовывали групповые масштабные туры в Монголию. Подобные поездки, по его словам, интересуют только тревел-блогеров.