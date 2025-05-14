Врач предупредил, где требуют прививки для въезда

Для въезда в некоторые страны есть обязательные прививки, рассказал врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) д. м. н. Владимир Неронов.

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«Национальный календарь прививок включает вакцинацию от таких заболеваний, как корь, дифтерия, столбняк, гепатит В и др. Эти прививки делаются с детства, но перед поездкой стоит проверить, не требуется ли ревакцинация», — заявил медик в интервью газете «Известия».

По его словам, существуют болезни, которые встречаются только в определённых регионах. В частности, жёлтая лихорадка распространена в тропических странах Африки и Латинской Америки, и для въезда в эти государства необходим соответствующий сертификат о вакцинации.

При этом эксперт напомнил, что вакцинация хоть и снижает риск заражения, но не отменяет необходимости соблюдать меры предосторожности: пить только бутилированную воду, избегать сырых морепродуктов и тщательно мыть руки.

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